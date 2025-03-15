Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал AstraPress, этой ночью в Волгограде прогремела серия из 10 взрывов, и возник, как минимум, один пожар вследствие «прилета» ударных беспилотников.

На видеокадрах можно рассмотреть — одно из масштабных возгораний зафиксировано в поле рядом с АЗС «Газпрома», расположенной рядом с железнодорожной станцией «Сарепта».

Очевидцы добавили — атака дронов-камикадзе продолжается, и нацелена на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Лукойла», находящийся в нескольких километрах от места вышеописанного пожара

При этом, вопреки тому, что официальных комментариев о местных властей по-прежнему нет, из-за угрозы повторных ударов БПЛА аэропорт Волгограда прекратил прием/отправку авиарейсов.

С последствиями дроновой атаки на объекты вражеской инфраструктуры под Волгоградом можно ознакомиться ниже:

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ЦПД объясняли, почему ПВО РФ не может защитить Москву от дроновых атак Украины.