Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «РБК-Украина», от социолога и основательницы Gradus Research Евгении Близнюк прозвучало пояснение — в соответствии с новым опросом, уровень доверие к администрации США среди украинцев существенно снизился на фоне скандальной встречи президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете (белый дом).

В частности, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, большая часть нашего населения была лояльна США, поскольку это государство являлось практически ключевым партнером в войне против страны-террориста: американцы оказывали военную помощь, вводили антироссийские санкции и финансировали Киев, что, безусловно, оказалось важными влияющими факторами.

Впрочем, по итогам недавнего социологического исследования, проведенного после встречи Зеленского и Трампа в Белом доме, стало заметно резкое понижение уровня доверия Вашингтону: 70 процентов украинцев признали — они пересмотрели свое отношение к США в гораздо худшую сторону.

Ранее мы писали о том, что соцопрос КМИС показывал, как изменился уровень доверия Зеленскому после ухудшения отношений с США.