Как информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-профиль главного редактора портала CENSOR.NET и военного журналиста Юрия Бутусова, на территории Курской области не фиксируется полноценного окружения ВСУ.
Исходя из слов Бутусова, обстановка на Курщине и в прилегающих областях Украины выглядит нижеуказанным образом:
- ни одно подразделение Сил обороны нашей страны не отрезано «освободителями»;
- украинская армия получила свободу маневрирования и сохраняет доступ к коротким логистическим маршрутам;
- бойцы ВСУ вышли на/удерживают тактически выгодный оборонительный рубеж — речь идет о нескольких высотах, располагающихся вдоль госграницы на территории страны-агрессора;
- угроза масштабного наступления российско-оккупационных войск на Сумы и Сумщину значительными силами на текущий момент — отсутствует, и вероятно проникновение лишь малых групп захватчиков, которые заходят на короткое расстояние, без возможности последующего продвижения.
Ранее мы писали о том, что в ISW рассказывали, на каких участках фронта армия Путина продвинулась за сутки.
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