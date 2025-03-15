Как информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-профиль главного редактора портала CENSOR.NET и военного журналиста Юрия Бутусова, на территории Курской области не фиксируется полноценного окружения ВСУ.

Исходя из слов Бутусова, обстановка на Курщине и в прилегающих областях Украины выглядит нижеуказанным образом:

ни одно подразделение Сил обороны нашей страны не отрезано «освободителями»;

украинская армия получила свободу маневрирования и сохраняет доступ к коротким логистическим маршрутам;

бойцы ВСУ вышли на/удерживают тактически выгодный оборонительный рубеж — речь идет о нескольких высотах, располагающихся вдоль госграницы на территории страны-агрессора;

угроза масштабного наступления российско-оккупационных войск на Сумы и Сумщину значительными силами на текущий момент — отсутствует, и вероятно проникновение лишь малых групп захватчиков, которые заходят на короткое расстояние, без возможности последующего продвижения.

Ранее мы писали о том, что в ISW рассказывали, на каких участках фронта армия Путина продвинулась за сутки.