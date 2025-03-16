Как пишет «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные на официальной Facebook-странице Генерального штаба ВСУ, подразделения украинской армии оставили город Суджа в Курской области РФ.

В соответствии с оперативной информации Генштаба ВСУ, обнародованной в 8 часов утра воскресенья, 16 марта, Силы обороны нашей страны вышли за пределы вышеуказанного города, что можно рассмотреть на карте текущих боевых действий:

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

Данное отступление вполне обосновано, поскольку в течение последних 24 часов, на территории Курщины произошло 19 боестолкновений со «второй армией мира», а также враги нанесли 34 воздушных удара, сбросили 63 корректируемые/управляемые авиабомбы (КАБа) и совершили 243 артиллерийских обстрела позиций ВСУ (5 — из реактивных систем залпового огня/РСЗО).

Ранее наш информационный портал писал о том, что военный журналист сообщал об ухудшении ситуации на Курском направлении.