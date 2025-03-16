Как информирует «НБН» со ссылкой на видеоматериал YouTube-канала «Суспільне.Новини», от президента Владимира Зеленский прозвучало пояснение — между рядом международных партнеров и Украиной уже подписано соответствующее соглашение, предусматривающее финансирование новой инициативы, направленной на поставку 155-миллиметровых артснарядов.

Исходя из слов Зеленского, вышеуказанные поставки являются важным результатом запуска откорректированной февральской «чешской инициативы», касающейся закупки артиллерийских снарядов.

Гарант не уточнил, сколько именно боеприпасов получит Украина, однако добавил:

…[Это] серьезный пакет, оплаченный и подписанный, по инициативе поставки артиллерии 155-го калибра для Украины.

Следует отметить, что к середине февраля, правительство Чехии уже предоставило Украине 1,6 млн различных снарядов, и гарантировало продолжение идентичных поставок до апреля.

Ранее наш информационный портал писал о том, что у ПВО Украины почти исчерпались запасы ракет к ЗРК Samp-T.