Как пишет «НБН» со ссылкой на материал «Укринформа», от высокого представителя ЕС по вопросам внешних отношений и политике безопасности Каи Каллас прозвучало пояснение, касающееся положений вышеуказанной «Белой книги».

Исходя из слов Каллас, «Белой книгой» учтен ряд предложений, содержащихся в инициативе по оказанию европейской поддержки Украине. В частности, Украина получит больше военной помощи: речь идет о немалом количестве боеприпасов, — как минимум, 2 млн единиц артснарядов/ежегодно, а также отправке средств противовоздушной обороны, дронов, тренировке и оснащение бригад ВСУ.

Кроме того, Брюссель прямо поддержит украинский оборонно-промышленный комплекс, и расширит доступ к космическим услугам в соответствии с программой SAFE (является кредитным инструментом в объеме 150 млрд евро), инициированной Еврокомиссией для «достижения этой амбициозной цели».

Ранее мы писали о том, что Зеленский отвечал относительно признания Украиной оккупированных территорий российскими.