Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Радіо Свобода», ряд американских структур, обеспечивающих нацбезопасность, прекращает работу, направленную на координацию усилий, связанных с противодействием кибернетическим атакам, саботажу и дезинформационной кампании со стороны РФ.

Как стало известно, в 2024 года, с подачи администрации Джозефа Байдена, как минимум 7 служб под руководством Совета нацбезопасности при президенте США работали с европейскими коллегами, стремясь не допустить расширения российской угрозы. В частности, распоряжение относительно создания указанных групп, было дано вследствие появления постоянных предупреждений со стороны спецслужб США, касающихся эскалации Московой «гибридной» войны против стран Запада.

После прихода к власти новой администрации США, данный тип работ был прекращен, однако неизвестно, дал ли это распоряжение Дональд Трампа или руководство нацагентств приняло решения вне зависимости от Белого дома.

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