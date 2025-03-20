Как информирует «НБН» со ссылкой на лаконичные сведения, обнародованные в Telegram-канале начальника Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова, с сегодня, 20 марта, на территории данного региона вводится распределение воздушных тревог.

Исходя из слов Федорова, если комплексы наблюдения и средства Сил обороны Украины зафиксируют потенциальную вражескую угрозу для населенных пунктов, расположенных в прифронтовой полосе, — в городе Запорожье сирены не включатся.

Однако, если существует вероятность — вышеописанный тип опасности может распространиться дальше, то есть затронуть и Запорожье, сигналы тревоги активируются по всему региону, в том числе, и в периметре административного центра области.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ISW рассказывали, с какой целью «вторая армия мира» интенсифицировала наступательные действия в Запорожской области.