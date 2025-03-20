Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную Facebook-страницу Генштаба ВСУ, во вторник, 18 марта, Воздушные Силы нанесли эффективный удар по командному пункту 3 мотострелковой дивизии 20 армии Путина, дислоцирующейся под Демидовкой на Белгородщине.

Как стало известно, в результате поражения, периметр данного командного пункта полноценно «зачищен» от оккупантов. В Генштабе добавили — указанный объект использовался «освободителями» для планирования/координирования боевых действий против Сил обороны нашей страны, защищающих Сумскую область. Ликвидация этого штаба, позволит существенно снизить потенциал подразделений 3 мотострелковой дивизии, минимизировав результативность действий захватчиков на поле боя.

Командование ВСУ подчеркнуло — летчики Воздушных Сил не прекратят наносить удары по элементам военной инфраструктуры противника, подобным образом стремясь прекратить российскую вооруженную агрессию против Украины.

Ранее мы писали о том, что в СБУ и ССО раскрывали подробности дронового удара по военному аэродрому в Энгельсе.