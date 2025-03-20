Как информирует «НБН» со ссылкой на источники «New Voice», вышеописанная атака на военный аэродром в Энгельсе стала результатом совместной работы СБУ и ССО (Силы спецопераций ВСУ).

На указанном аэродроме базируется стратегическая авиация ВКС РФ: отсюда государство-террорист отправляло самолеты Ту-95МС, Ту-22М3 и Ту-160 наносить воздушные удары по Украине. Кроме того, в периметре объекта размещались склады с различными авиабомбами и крылатыми ракетами.

В результате эффективной атаки дронов-камикадзе, выпущенных специалистами СБУ и ССО, в районе аэродрома зафиксированы масштабное возгорание, взрывы и произошла вторичная детонация боеприпасов. Также, ПВО РФ действовала предсказуемо, и попадала ракетами по гражданской инфраструктуре в Энгельсе и Саратове.

В СБУ добавили, что продолжат хирургически точно наносить удары по главным военным объектам страны-агрессора, являющихся абсолютно законными целями, поскольку такими спецоперациями минимизируется потенциал врага, направленный на терроризирование украинских городов ракетными обстрелами.

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