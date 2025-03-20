Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в официальном Telegram-профиле Офиса Генерального прокурора, в среду, 19 марта, около 10 часов вечера, армия Путина осуществила массированный удар по городу Кропивницкий, выпустив более 20 ударных беспилотников.

Как стало известно, данная воздушная атака страны-агрессора не прекращалась в течение 2 часов. В соответствии с дополненной предварительной информацией, из-за действий оккупантов пострадали 11 человек (включая 4 детей): две особы госпитализированы в тяжелом состоянии. Кроме того, ударом РФ повреждены объекты критически-важной и гражданской инфраструктуры.

На текущем этапе, прокуроры, взаимодействующие с другими правоохранительными структурами, принимают весь спектр необходимых мер, направленных на документирование преступлений, совершенных «второй армией мира».

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