Как информирует «НБН» со ссылкой на источники Reuters, ВСУ, задействованные на территории Курской области, на протяжении последних дней утратили лишь некоторые позиции, но не взяты в оперативное окружение «второй армией мира», что противоречит недавней риторике Трампа и кремлевского тирана Владимира Путина.

Как стало известно, Центральное разведывательное управления США (ЦРУ), поделилось вышеописанными аналитическими данными с Белым домом на прошлой неделе, Трамп продолжает уверять — украинская армия попала в окружении на Курщине.

В частности, в соответствии с оцениванием разведслужб США и Европы, Силы обороны нашей страны только подверглись усиленному давлению со стороны армии Путина, но не оказались в полноценном окружении.

Кроме того, по мнению специалистов, заявление диктатора Путина от 13 марта о том, что ВСУ на Курщине отрезаны, и рано или поздно «сдадутся или умрут», является дезинформацией.

Предполагается, что указанными «месседжами» Путин стремится продемонстрировать — РФ готова уступить и спасти жизни украинским воинам, чтобы получить дополнительные рычаги влияния на переговорах, касающихся прекращения огня.

Ранее мы писали о том, что Зеленский рассказывал, от чего зависит визит Трампа в Украину.