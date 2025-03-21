Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный X-аккаунт руководителя польского внешнеполитического ведомства Радослава Сикорского, государству-террористу РФ необходимо отказаться от получения идентичной военной помощи от своих фактических партнеров.

Исходя из слов Сикорского, российская верхушка слишком обеспокоена продолжением иностранных военных поставок в Украину и аналогичной поддержки, на фоне потенциального приближения краткосрочного 30-дневного перемирия.

Глава МИД Польши добавил — стране-агрессору следует перехватить указанную «мирную» инициативу, и отказаться от снабжения «второй армии мира» иранскими дронами-камикадзе типа «Шахед» и северокорейскими артиллерийскими/ракетными боеприпасами.

Ранее наш информационный портал писал о том, что военный эксперт объяснял, почему путинские войска не продвигаются на Покровском направлении.