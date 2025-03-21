Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную Telegram-страницу Генштаба ВСУ, вышеописанные заявления государства-террориста свидетельствуют об одно — Кремль усиливает дезинформационную кампанию, направленную на дискредитацию Украины.

В Генштабе добавили — «вторая армия мира» неоднократно сама обстреливала указанную станцию: летом 2024 года объект подвергся бомбардировке управляемыми/корректируемыми авиабомбами, а на днях «освободители» снова ударили по ней идентичными боеприпасами.

Также, накануне, 20 марта, «рупоры Кремля» интенсифицировали запланированное деструктивное дезинформационное воздействие, воспользовавшись очередной провокацией армии Путина — обстрелом данного объекта из артиллерийских средств.

Таким образом, Москва продолжает запускать в медиапространство многочисленные фейки, намереваясь ввести в заблуждение международное сообщество.

Ранее мы писали о том, что Генштаб ВСУ подтверждал уничтожение командного пункта ВС РФ на Белгородщине.