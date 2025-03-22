Как информирует «НБН» со ссылкой на источники Die Welt, власти Китая рассматривают возможность присоединения к европейскому миротворческому контингенту в Украине.

Как стало известно, Пекин не исключает отправку подразделений своей армии для осуществления расширения миротворческой миссии в Украине, так как обратился к Евросоюзу с вопросом относительно поддержки европейскими партнерами такой инициативы.

В соответствии с информацией источников издания, дипломатические круги Брюсселя полагают — включение Китая в «коалицию желающих» может стать решающим фактором, и заставит государство-террорист РФ пересмотреть свое отношение к размещению миротворческих сил на украинской территории, но этот шаг следует делать «деликатно» и с осторожным подходом.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Уиткофф указывал на ключевую проблему, из-за которой РФ не соглашается на прекращение огня в Украине.