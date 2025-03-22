Как пишет «НБН» со ссылкой на материал YouTube-канала американского журналиста Такера Карлсона, по мнению спецпредставителя Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, наибольший нерешенный вопрос в текущей войне — это статус так называемых «новых регионов» РФ: речь идет о Донетчине, Крымском полуострове, Луганщине, Херсонщине и Запорожье.

Исходя из слов Уиткоффа, вышеописанные территории являются «русскоязычными». Кроме того, на этих оккупированных территориях страна-агрессор провела [псевдо]референдумы, на которых «большинство» население «высказалось за то, чтобы быть под властью России».

Высокопоставленный чиновник добавил — решить данный вопрос необходимо в первую очередь, и сейчас на эту тему «ведется очень позитивный разговор».

При этом, Уиткофф акцентировал:

…Вопрос в том, признает ли мир, что это российские территории? Сможет ли Зеленский выжить политически, если признает это? Это и является центральным вопросом конфликта.

Ранее мы писали о том, что армия Путина продвинулась на Сумщине и Курщине, ВСУ удерживают плацдарм на Белгородщине.