Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-профиль издания Bild, новый глушитель Night Watch Lima, применяемые защитниками Украины, подавляет/подменяет спутниковые сигналы, вследствие чего, КАБы теряют точки ориентации в пространстве, и сбиваются с курса.

В частности, специалисты ВСУ отыскали уязвимость в программном обеспечении системы «Комета-М», которой страна-агрессор оснащает свои бомбах. «Комета-М» комплексна объединял несколько спутниковых линий посредством интеграции нескольких разнонаправленных антенн, что делало систему устойчивее к постановке большинства стандартных помех, но и это удалось обойти.

По мнению военного эксперта Томаса Тайнера, указанная технология предоставила украинской армии оперативное тактическое преимущество, что уже заметно по снижению темпов наступления путинских войск на определенных направлениях (в основном — в Донецкой области).

Ранее наш информационный портал писал о том, что Китай намерен присоединиться к европейской миротворческой миссии в Украине.