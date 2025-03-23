Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал российского СМИ «SHOT», ночь на воскресенье, 23 марта, оказалась достаточно «шумной» для россиян.

В частности, взрывы, спровоцированные якобы «сбитыми» БПЛА, гремели:

под Волгоградом около 3 часов 30 минут ночи — несколько дронов, судя по всему, поразили местный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ);

в городе Калач-на-Дону (Волгоградская область) около 4 часов утра;

вдоль трассы Морозовск — Цимлянск (Ростовская область);

в шести районах Ростовской области — Миллеровском, Морозовском, Каменском, Тарасовском, Шолоховском и Неклиновском.

в Ахтубинске (Астраханская область) — частично повреждены неуказанные здания.

Ранее наш информационный портал писал о том, что власти и ГСЧС показали последствия вечернего удара (21 марта) РФ по Запорожью.