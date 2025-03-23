Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Telegram-канала Центра национального сопротивления (ЦНС), проведение процесса обучения возложено на так называемый центр военно-патриотического воспитания «Воин», которые курируется путинской партией «Единая Россия».

Если старшеклассник откажется от прохождения вышеописанного курса, то может не рассчитывать на получение аттестата — данные репрессивные мероприятия касаются не только парней, но и девушек.

В ЦНС подчеркнули — такая милитаризация молодежи является еще одним шагом к воспитанию послушных солдат для новых кремлевских войн: путинский режим попросту готовит из детей потенциальное «пушечное мясо», игнорируя любые нормы международного законодательства, и безосновательно полагает, что за совершение этих преступлений не придется отвечать.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ISW показывали, на каких участках фронта в Украине продвинулись путинские войска.