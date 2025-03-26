Как информирует «НБН» со ссылкой на пояснение, озвученное представителем Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андреем Демченко в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», в течение последнего времени, ситуация на рубежах с Беларусью не претерпела значительных изменений, и не представляет серьезной угрозы для нашей страны.

Исходя из слов Демченко, Белорусское направление по-прежнему является угрожающим, однако по ту сторону границы, сейчас не фиксируется концентрации какой-либо ударной группировки, представляющей опасность для Украины, в частности, потенциальным вторжением.

Спикер ГПСУ добавил — на территории сопредельной Беларуси периодически проводятся «какие-то учения», которые косвенно затрагивают Украинское направление, «но не в непосредственной близости». То есть, фактически Беларусь лишь подыгрывает Кремлю, стремясь показать, как нагнетает обстановку.

При этом, отечественная разведка перманентно отслеживает изменения в ситуации, а защитники — усиленно укрепляют границу рядом с Беларусью.

Ранее мы писали о том, что в ISW рассказывали, как изменилась ситуация в приграничье Белгородщины, Курщины и Сумщины.