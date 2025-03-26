Как информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал «Апостроф TV», от бывшего главкома ВСУ, сейчас являющегося послом Украины в Великобритании, Валерия Залужного, прозвучало заявление — Бухарест просил Киев не распространять сведения относительно падения российских дронов-камикадзе на румынской территории.

Исходя из слов Залужного, преимущественно лидеры стран Балтии (Латвии, Литвы и Эстонии) со скептицизмом относятся к эффективности пятой статьи НАТО (при нападении на одно из государств-членов оборонного блока, такие действия рассматриваются как война против всего Североатлантического Альянса).

Экс-главком ВСУ добавил — идентичное мнение также частично сформировалось у Польши, на территорию которой аналогично «периодически» падают то ракеты Украины, то боеприпасы государства-террориста. Кроме того, власти Румынии понимают «вообще все», однако предпочитают молчать, и давать соответствующие рекомендации Киеву.

Залужный привел в пример вышеописанное общение, судя по всему, со своим румынским коллегой:

Ты зачем включил эти ваши РЭБ, они [БПЛА РФ] полетели к нам [Румыния не сбивала вражеские цели, вопреки тому, что имеет на вооружении 40 истребителей F-16, поскольку опасалась «эскалации конфликта»].

Ранее мы писали о том, что Залужный сообщал потери Сил обороны Украины в войне против РФ.