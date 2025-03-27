Как информирует «НБН» со ссылкой на пояснение, прозвучавшее от представителя оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Хортица» Виктора Трегубова в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», под Покровском (Донецкая область), ситуация остается относительно стабильной.

Исходя из слов Трегубова, сейчас путинские войска пытаются оперативно перерезать трассу Покровск/Константиновка, так как на данном участке фронта расположены надежные инженерные заграждения, функционирует «линия дронов» и задействованы квалифицированные пехотные подразделения ВСУ.

Также, вышеописанная «защищенная зона» охватывает «полпути от одного до другого города», однако фактически является местностью с открытыми полями и небольшими населенными пунктами, что позволяет защитникам оказывать эффективное сопротивление «освободителям», минимизируя усилия армии Путина на этом участке Покровского направления.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Сырский уточнял суммарные потери армии Путина на Курском направлении.