Как информирует «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «РИА-Новости», от пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова прозвучало заявление — государство-террорист не исключает игнорирование выполнения моратория, предусматривающего отказ от взаимных обстрелов объектов энергетики.

Исходя из слов Пескова, за РФ остается право на выход из так называемого «энергетического перемирия» (вышеописанного моратория), поскольку Украина регулярно нарушает данную договоренность, нанося удары по российской энергосистеме.

Кроме того, личный секретарь кремлевского тирана Владимира Путина добавил — якобы «вторая армия мира» не прекращает выполнять условия моратория на обстрел украинской энергетики, и лишь ВСУ «не слушают» приказы командования, осуществляя атаки на российские энергообъекты.

Песков акцентировал:

…Наблюдается тотальная бесконтрольность ВСУ.

Ранее мы писали о том, что массированные удары по аэродрому «Энгельс» обошлись РФ в 960 млн долларов.