Как информирует «НБН» со ссылкой на лаконичные сведения, обнародованные в официальном Telegram-профиле руководителя Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергея Лысака, вследствие очередного военного преступления РФ в городе Кривой Рог возникли пожары и повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Исходя из слов чиновника, в соответствии с неполной, пока еще предварительной информацией, российском обстрелом травмировано 5 граждан в Кривом Роге: все пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести (трое – госпитализированы) – у пациентов ушибы, осколочные ранения и резаные раны.

Кроме того, Лысак добавил — ракетным ударом государства-террориста повреждено несколько многоэтажных жилых зданий и частных домовладений, одно общеобразовательное учреждение (школа) и автомойка.

Руководитель Днепропетровской ОВА подчеркнул:

Не пренебрегайте воздушной тревогой. Предупреждение об опасности еще актуально.

В Telegram-канале ГСЧС Украины уточнили данные о жертвах российского террора:

В результате ракетного удара по городу Кривой Рог, предварительно, ранены 7 человек.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ГСЧС уточняли данные о жертвах и последствиях вечерней атаки РФ на Днепр.