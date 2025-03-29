Как информирует «НБН» со ссылкой на лаконичные сведения, обнародованные в официальном Telegram-профиле руководителя Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергея Лысака, вследствие очередного военного преступления РФ в городе Кривой Рог возникли пожары и повреждены объекты гражданской инфраструктуры.
Исходя из слов чиновника, в соответствии с неполной, пока еще предварительной информацией, российском обстрелом травмировано 5 граждан в Кривом Роге: все пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести (трое – госпитализированы) – у пациентов ушибы, осколочные ранения и резаные раны.
Кроме того, Лысак добавил — ракетным ударом государства-террориста повреждено несколько многоэтажных жилых зданий и частных домовладений, одно общеобразовательное учреждение (школа) и автомойка.
Руководитель Днепропетровской ОВА подчеркнул:
Не пренебрегайте воздушной тревогой. Предупреждение об опасности еще актуально.
В Telegram-канале ГСЧС Украины уточнили данные о жертвах российского террора:
В результате ракетного удара по городу Кривой Рог, предварительно, ранены 7 человек.
Ранее наш информационный портал писал о том, что в ГСЧС уточняли данные о жертвах и последствиях вечерней атаки РФ на Днепр.
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