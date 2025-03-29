Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Associated Press, по мнению военных экспертов и аналитиков, в текущий весенний сезон, российский генералитет намерен начать наступление на различных участках фронта Украины, суммарно охватив более тысячи километров передовой.

В соответствии с оценкой обновленных разведданных, «вторая армия мира» проведет серию наступательных операций на северо-востоке Сумщины, а также на Харьковщине и Запорожье, перебросив свои «воодушевленные победами» силы из Курской области (если сможет оттеснить ВСУ с плацдарма на юге) на другие участки фронта.

Свидетельства и признаки, подтверждающие подготовку ВС РФ к новому наступлению в краткосрочной перспективе:

оккупанты все активнее проводят воздушную и наземную разведку в определенных районах [судя по всему, речь идет, в первую очередь, о Сумской области];

захватчики интенсивно выявляют и уничтожают огневые позиции ВСУ, беспилотники и прочие средства, которые могут воспрепятствовать эффективности и оперативности оккупации территорий Украины.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Силы обороны Украины продолжают удерживать позиции на юге Курщины.