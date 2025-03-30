Как информирует «НБН» со ссылкой на пояснение, озвученное заместителем командира 1 механизированного батальона 42 отдельной механизированной бригады ВСУ Святослава Лесюка в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», в целом, в Торецке заметно возросла интенсивность боевых действий.

Исходя из слов Лесюка, вполне очевидно, что подобная активизация «второй армии мира» вызвана перегруппировкой вражеских сил, получивших подкрепление. Предполагается, что российский генералитет решил оперативно захватить все районы данного города, поскольку в начале прошлого месяца слишком поспешил «отчитаться в Москву» о взятии Торецка.

Военный добавил — в действительности ничего указанного не произошло, и теперь «освободители» вынуждены бросать в бой дополнительный личный состав, стремясь усилить штурмы городской застройки.

Лесюк резюмировал:

Враг пытается обойти Торецк с флангов, но там активно действуют смежные бригады [Сил обороны Украины], которые тоже не дают ему [противнику] продвинуться.

Фото — deepstatemap.live

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