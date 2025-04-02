Глава польского внешнеполитического ведомства в эфире радио RMF FM предположил, что после президентских выборов позиция Варшавы относительно отправки войск в Украину не изменится. По его словам, Польша отказывается от такого шага, чтобы не давать поводы российской пропаганде.

Министр объяснил, что сейчас псевдожурналисты РФ обвиняют его страну в том, что она хочет зайти в Украину и поделить ее территории с Россией, информирует издание «НБН» со ссылкой на Onet.

Дипломат отметил, что размещение польских войск в соседнем государстве будет элементом мобилизации общества в стране-агрессоре, а Варшава не хочет давать рупорам Кремля такой аргумент.

Руководитель МИД считает, что Польша после завершения войны станет логистическим центром реконструкции Украины.

Напомним, глава правительства Дональд Туск объяснял, что Варшава отказывается от размещения войск в Украине, поскольку Польша намерена сосредоточиться на защите восточного фланга.

Как сообщалось, глава МИД Литвы заявил, что у стран Балтии есть три сценария с Россией.