Как информирует «НБН» со ссылкой на пояснение, прозвучавшее от спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», российский торговый флот осуществляет гражданское судоходство фактически в полноценном объеме, вопреки войне и введению международных санкций.

Исходя из слов Плетенчука, государство-террорист интенсивно экспортирует не только собственные нефтепродукты, используя морпорты, расположенные в восточной части Черного моря, на Азове и речные терминалы на Волге.

Спикер ВМС ВСУ подчеркнул — вражеский флот лишь частично транспортирует зерно российского производства, отдавая предпочтение агропродукции и металлам, вывезенным с временно оккупированных территорий Украины.

Кроме того, разведка ВМС ВСУ зафиксировала — иностранные суда регулярно заходят в морпорты Крымского полуострова, выключая спутниковые системы идентификации, тем самым скрывая свое присутствие на подсанкционной территории.

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