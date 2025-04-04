Как информирует «НБН» со ссылкой на материал, обнародованные в Telegram-канале издания «Суспільне», в столице нашей страны стартовала встреча представителей Франции, Великобритании и Украины, в рамках которой будет обсуждаться размещение военного контингента указанных государств.

Как стало известно, переговоры пройдут на уровне начальников Генштабов: французскую делегацию возглавляет генерал Тьерри Буркхардт, а британскую — адмирал Энтони Радакин. Предполагается, что в течение этой пятницы, высокопоставленные военные функционеры проведут серию встреч с украинским командованием.

Кроме того, на 4 апреля запланировано проведение встречи Буркхардта и Радакина с президентом Владимиром Зеленским. Ключевой целью этого пятничного визита является обсуждение возможности размещения на территории нашего государства иностранных военных.

Отметим, что накануне, 3 апреля, Лондон заявлял о готовности отправить в Украину 10 000 британских военных.

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