Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, размещенные в официальном Telegram-профиле премьер-министра Дениса Шмыгаля, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, соответствующие структуры нашей страны вернули в безопасное использование уже более 35 000 квадратных километров территорий.

Исходя из слов Шмыгаля, власти не намерены останавливаться на достигнутом, и продолжают расширять возможности. В частности, в разминировании участвуют:

260 спецмашин;

87 компаний-операторов, вовлеченных в противоминно-саперную деятельность (речь идет о не менее 5 500 тысяч храбрых мужчин и женщин, которые очищают украинскую землю от российского минного мусора).

Премьер добавил: пристальное внимание уделяется расчистке земель сельскохозяйственного значения — на данный момент разминировано более 1 000 Га полей, что имеет важнейшее значения для стабильности посевной кампании, и позволит собрать высокий урожай, — «для украинского экспорта и нашей экономики».

Ранее мы писали о том, что в ISW рассказывали о прогрессе контрнаступления ВСУ на Покровском направлении.