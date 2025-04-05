Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную Facebook-страницу главкома ВСУ Александра Сырского, в реалиях современной войны, применение беспилотных технологий играет одну из ключевых ролей.

Исходя из слов Сырского, с помощью беспилотных средств, бойцы Сил обороны нашей страны эффективно «демилитаризуют» личный состав и технику армии Путина, фактически достигнув результатов, сходных со статистикой поражения российских объектов артиллерией.

В частности, в соответствии с отчетом командования Сил беспилотных систем, в течение прошлого месяца, беспилотниками (БПЛА) разнообразных типов поражено и уничтожено не менее 77 000 вражеских целей, что на 10 процентов больше, чем фиксировалось на протяжении февраля.

Главком добавил — идентичный положительный результат отмечается и в уничтожении разведывательных БПЛА РФ силами и средствами ПВО Украины, а также отечественными дронами-перехватчиками: в марте «обезврежено» около 1 000 разведдронов противника.

Ранее мы писали о том, что в ЦПД называли сроки нового масштабного наступления армии Путина в Украине.