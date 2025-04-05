Как информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрея Коваленко — «вторая армия мира» планирует существенно усилить атакующие действия на ряде направлений, чтобы успеть захватить как можно больше украинских территорий.

Исходя из слов Коваленко, российский генералитет уже разработал сценарий весеннего наступления. Прямо сейчас, на некоторых участках передовой в Украине, «освободители» не прекращают ведения разведки боем, бросая в атаки малые пехотные группы.

Глава ЦПД подчеркнул — осуществление серии пробных «усиленных» атак путинских войск на позиции Сил обороны нашей страны, запланировано на текущий месяц, апрель.

Впрочем, Коваленко уверен, что «главный рывок» захватчиков, в рамках которого возможна большая интенсивность вражеских наземных штурмов оборонительной линии ВСУ, состоится несколько позднее, не ранее третьего весеннего месяца, мая.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ISW рассказывали о прогрессе контрнаступления ВСУ на Покровском направлении.