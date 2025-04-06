Как информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал военной/ведущей Анны Максимчук, от главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова прозвучало заявление — после завершения войны российская верхушка не планирует уменьшения численности своей армии, поскольку путинскому режиму необходимо такое повышенное количество, «согласно их стратегии».

Исходя из слов Буданова, на текущем этапе войны 50 процентов всего военного бюджета государства-террориста уходит на различные доплаты оккупантам, единовременные выплаты за подписание контракта с оборонным ведомством, а также на компенсации за получение ранения или гибель.

Прочая расходная часть вышеописанного бюджета уходит на:

приобретение боеприпасов (вероятно — у Северной Кореи и Ирана);

восстановление/обслуживание поврежденных и устаревших технических средств.

По мнению глав ГУР, когда активные боевые действия завершатся, российскому бюджету больше не придется начислять указанные выплаты, то есть проблемы исчезнут, и высвободятся огромные средства, и потому:

…Уменьшения [ВС РФ] не будет.

Ранее наш информационный портал писал о том, как Рютте высказывался о роли НАТО в переговорах относительно завершения войны в Украине.