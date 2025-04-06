Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), подразделениям Сил обороны нашей страны удалось продвинуться под Купянском (Харьковская область) и сдержать наступление оккупантов на Запорожье.

Согласно сведениям ISW, «вторая армия мира» не прекращала наступательных действий на Харьковщине, однако не смогла продвинуться, «увязнув» в боях вблизи Волчанска. В соответствии с геолокационными кадрами, опубликованными на днях, ВСУ достигли определенных успехов, продвинувшись южнее Западного (к северу от города Купянск). Также, путинские войска попытались атаковать вдоль международной границы у населенных пунктов Фиголевка, Каменка, Голубовка, Кондрашевка, Малая Шапковка и Петропавловка, но столкнулись с эффективным противодействием Сил обороны Украины.

Фото — understandingwar.org

Фото — understandingwar.org

Накануне, 5 апреля, армия Путина продолжила наступать в западных районах Запорожской области, но не смогла продвинуться: захватчики осуществляли безрезультатные атаки рядом с Малой Токмачкой, Новоандреевкой, Степным, Малыми Щербаками и Каменским.

Фото — understandingwar.org

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