Как информирует «НБН» со ссылкой на эксклюзивный материал LB.UA, от главкома ВСУ Александра Сырского прозвучало заявление — осенние совместные учения РФ и РБ «Запад-2025», могут оказаться составляющей, направленной на подготовку нового наступления на Украину с беларусской территории.

Исходя из слов Сырского, одной из целей вышеописанных учений, может являться скрытое формирование группировки наступательных войск, поскольку во время маневров, противник найдет множество способов перебазировать или перебросить войска, сосредоточив «живую силу» на определенном направлении.

Главком ВСУ напомнил — именно так начиналось вторжение в 2022 году: поначалу оборонное ведомство страны-агрессора создало военную группировку, заявив об учениях, но захватчики не вернулись в Россию, а лишь продолжили операцию, и, — «стало ясно, что все».

Таким образом, командование ВСУ намерено учесть потенциальное возникновение угрозы на фоне осенних военных учений России и Беларуси.

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