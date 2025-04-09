Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Polsat News, от главы Минобороны Польши Владислава Косиняка-Камыша прозвучало заявление — минимизация военного присутствия США в периметре ключевого хаба поддержки Украины в Ясенке является «позитивным изменением».

Исходя из слов Косиняка-Камыша, суммарная численность солдат в его стране останется неизменной, однако эти военные больше будут заниматься Польшей, а не оказанием помощи Украине.

Польский функционер добавил — миссия армии США в Польше, судя по всему, закончилась, и американцы могли бы вернуться домой, но пока останутся в данном соседнем государстве. Впрочем, речь идет не о полноценном контингенте, а лишь о нескольких сотнях военных.

Также, обеспечивать функционирование логистического хаба рядом с Жешувом продолжат норвежские, немецкие, британские и польские союзники.

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