Как информирует «НБН» со ссылкой на «РИА-Новости», пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков попытался опровергнуть вышеописанное заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Исходя из слов Пескова, Москва напрямую не втягивает КНР в войну против Украины. В частности, власти Китая занимают «взвешенную позицию», однако по-прежнему остаются стратегическим партнером, другом и товарищем государства-террориста, и потому, — «Зеленский не прав».

Личный секретарь Путина добавил — российские структуры вербуют граждан КНР в соцсетях, например, TikTok, интенсивно распространяя рекламные видеоролики.

Кроме того, официальный Пекин уведомлен о подобных действиях страны-агрессора, то есть вовлечение китайцев в ведение войны против Украины не является «тайным».

Песков подчеркнул — после вербовки «эти люди» прибывают на территорию Москвы, где в течение нескольких суток проходят медицинские обследования, а потом, «на 1-2 месяца», отправляются на переподготовку в учебные центры российско-оккупационных войск.

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