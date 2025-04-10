Торговый представитель Америки Джеймисон Грир заявил, что отсутствие РФ в списке государств, которых коснулась новая тарифная политика Трампа, не означает, что США стремятся наладить экономические отношения с агрессивной страной.

Чиновник утверждает, что Штаты не прилагают никаких усилий для оживления торговли с россиянами, пишет «НБН» со ссылкой на издание «Европейская правда».

Соратник Трампа напомнил, что еще несколько лет назад статус «постоянных нормальных торговых отношений» с РФ был отменен Конгрессом. Представитель команды американского президента объяснил, что государство-террорист, КНДР и Республика Беларусь уже имеют высокие тарифы в категории, установленной законодателями.

По его словам, единственный вид торговли, который есть у Америки со страной-агрессором, это продажа сельскохозяйственной продукции.

Напомним, директор Национального экономического совета США Кевин Гассет объяснил, почему новая тарифная политика Трампа не коснулась РФ.