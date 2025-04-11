Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения и материал, обнародованные в Telegram-канале руководителя городской военной администрации (ГВА) Романа Мрочко, вследствие очередного военного преступления страны-агрессора, в Херсоне ранены 5 человек.

Исходя из слов Мрочко, утром правоохранители доставили в медучреждение 44-летнего херсонца, травмированного атакой российского дрона-камикадзе в Днепровском районе: у мужчины минно-взрывной ранения, перелом правой и осколок в левой ноге. Также, 68-летнаяя женщина и 63-летний мужчина получили идентичные минно-взрывные травмы и осколочные ранения конечностей.

После повторного, дневного удара РФ, в больницу доставлена 80-летняя херсонка в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями. Кроме того, из-за этой же атаки пострадал 49-летний мужчина: медицинские специалисты оценили его состояние как средне-тежелое, диагностировав минно-взрывную травму и осколочное ранение шеи.

Мрочко добавил: на территории Днепровского района вражеским огнем повреждены многоэтажки и частные домовладения. Информация, касающаяся общего количества пострадавших — уточняется.

Чиновник сообщил о возросшем количестве пострадавших от дневного обстрела:

71-летней женщине и мужчине 73 лет медики оказали необходимую помощь на месте (получили контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы). У женщины также ссадины шеи, мужчина получил травматическое повреждение правой ноги. 56-летний херсонец тоже получил минно-взрывную травму и осколочные ранения правой ноги в результате вражеского удара около 13.00 по Днепровскому району.

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