Как информирует «НБН» со ссылкой на данные, опубликованные в Telegram-канале военно-аналитического проекта DeepState, за прошедшие сутки «вторая армия мира» смогла продвинуться возле 3 населенных пунктов в Донецкой области.

В соответствии с информацией военных аналитиков, путинские войска достигли незначительных «успехов» под Калиново, Новоалександровкой и Котляровкой.

Фото — deepstatemap.live

Фото — deepstatemap.live

Фото — deepstatemap.live

Также, российско-оккупационная армия ранее захватила Александрополь, и немного продвинулась под Новобахмутовкой и Успеновкой.

Отметим, командование Сил обороны нашей страны предупреждало — армия Путина готовится к осуществлению нового масштабного наступления в ближайшие недели (речь идет о Сумском, Харьковском и Черниговском направлениях), стремясь усилить давление на Украину для укрепления переговорной позиции Кремля.

Ранее мы писали о том, что в МИД сообщали, сколько ракет и дронов-камикадзе выпустили оккупанты по Украине в течение месяца «перемирия».