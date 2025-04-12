Как пишет «НБН» со ссылкой на материал «Еспресо», по мнению исследователя геостратегии, основателя «Free Nations PostRussia Forum» Олега Магалецкого, глава Белого дома Дональд Трамп может вскоре резко изменить риторику касательно РФ, если диктатор Владимир Путин продолжит затягивать переговоры о прекращении огня в Украине

Исходя из слов Магалецкого, сегодня, основном, совпадают желания и интересы Вашингтона и Москвы относительно ведения переговоров. Но, поскольку РФ необходимо легитимизировать оккупированные территории Украины, российская верхушка только создает иллюзию готовности к переговорам, демонстрируя, — «они являются договороспособными людьми».

При этом, администрация президента США намерена добиться прекращения огня в Украине оперативно, так как Трамп обещал это собственным избирателям и всему мировому сообществу. Впрочем, в Белом доме до сих пор не понял, с кем они в действительности имеют дело, и полагают, что все еще способны «убедить и найти общий язык» с государством-террористом.

Магалецкий выделил главную ошибку Кремля:

…Постепенно терпение администрации Трампа будет иссякать. Мы уже видим больше сигналов о том, что постоянное затягивание переговоров Путиным раздражает Трампа.

Ранее мы писали о том, что Келлог обвинял The Times в искажении его слов о необходимости раздела Украины на «зоны контроля».