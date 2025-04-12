Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение, обнародованное в официальном X-аккаунте генерала Кита Келлога, являющегося спецпредставителем США в Украине, вышеописанная статья в британском издании The Times, неверно преподнесла его риторику относительно потенциального разделения Украины.

Исходя из опровержения Келлога, на самом деле он утверждал о размещении «сил обеспечения устойчивости», что возможно лишь после полноценного прекращения огня в Украине. Этот иностранный контингент (британский и французский, но не американский) войск будет обязан обеспечить сохранение суверенитета Украины, а не разделить страну.

В частности, в рамках указанного разграничения, союзнические войска развернут в определенных районах или «зонах ответственности», без какого-либо вмешательства армии США, то есть все это никоим образом не предусматривает «разделение Украины».

Отметим, что в противоречивой статье, Келлог приводил в пример Берлин после Второй мировой войны, когда город разделили на «зоны контроля» между СССР, Францией, Великобританией и США.

Ранее мы писали о том, как власти комментировали данные DeepState о «серых» зонах на Сумщине.