Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-профиль Харьковской областной прокуратуры, сегодня, 12 апреля, около 6 часов 50 минут утра, «вторая армия мира» нанесла серию авиаударов по селу Слатино (Харьковский район).

Как стало известно, две управляемые/корректируемые авиабомбы (КАБы) попали по жилой застройке: повреждены, как минимум, 7 частных домовладений. Также, из-под завалов одного из частых домов, специалистами-спасателями извлечен 68-летний мужчина. Пострадавший получил травмы различной степени тяжести, но сейчас остается в стабильном состоянии. Еще у двоих мужчин — осколочные ранения.

Кроме того, приблизительно в 4 утра субботы, несколько вражеских ударных беспилотников атаковали промпредприятие на территории Немышлянского района Харькова: ранения получил 57-летний охранник объекта.

На текущий момент прокуроры и следователи Нацполиции предпринимают все возможные и надлежащие действия, чтобы оперативно задокументировать военные преступления, совершенные «освободителями».

Фото — t.me/prokuratura_kharkiv

Фото — t.me/prokuratura_kharkiv

Фото — t.me/prokuratura_kharkiv

Фото — t.me/prokuratura_kharkiv

Ранее мы писали о том, что в ГВА сообщали о состоянии пострадавших в результате обстрела Херсона.