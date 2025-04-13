Как информирует «НБН» со ссылкой на материал агентства Reuters, от главы Белого дома Дональда Трампа прозвучало заявление — переговорный процесс, касающийся завершения войны РФ против Украины, — «возможно, идет нормально».

Исходя из слов Трампа, во время переговоров возникают моменты, когда необходимо «либо действовать, либо замолчать». Впрочем, данный процесс не на финальной стадии, и следует посмотреть, — «что будет дальше, но я думаю, что все идет хорошо».

Отметим, что в действительности Трамп воспользовался английской идиомой «put up or shut up», дословно переводящейся как «докажи (делом) или замолчи/заткнись». Такое выражение зачастую используют, когда человеку указывают — лучше побыстрее прекратить говорить впустую, и доказать свои слова реальными действиями.

Ранее наш информационный портал писал о том, что США и Украине не удалось достигнуть прогресса в переговорах о сделке по полезным ископаемым.