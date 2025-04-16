Как информирует «НБН» со ссылкой на материал FoxNews, от президента США Дональда Трампа прозвучало объяснение, раскрывающее особенности программы так называемой «самодепортации».

Исходя из слов Трампа иммигранты, на добровольной основе согласившиеся покинуть территорию США, смогут рассчитывать на выплату «стипендии», в рамках которой таким «нежелательным гражданам» дадут «немного денег и билет на самолет».

При этом, иммигранты, которые покинут США в соответствии с данной президентской инициативой, потенциально смогут вернуться в Соединенные Штаты, если, по мнению Трампа, станут «хорошо себя вести» и получат одобрение на въезд от правительственных структур.

Президент США акцентировал:

Мы делаем самодепортацию, и мы собираемся сделать ее комфортной для людей.

Дополнительно Трамп уточнил — действия администрации США сейчас сконцентрированы на том, чтобы «вывезти убийц из страны».

Ранее мы писали о том, что США не планируют восстанавливать торговые отношения с РФ.