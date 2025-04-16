Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Эспрессо», по мнению военного эксперта проекта Defense Express Ивана Киричевского, несмотря на вышеописанный показатель, беспилотные системы не в состоянии полноценно заменить на линии фронта работу артиллерийских средств.

Исходя из слов Киричевского, дискуссии, касающиеся дешевизны дронов и обуславливающие отсутствие необходимости закупки снарядов, в действительности являются контрпродуктивными. В частности, от 60 до 80 процентов дронов на линии фронта, выходят из строя в период выполнения боевого задания. При этом, подобные задания легко выполнить в течение пары минут, применив лишь несколько артснарядов, — а «дронами нужно будет делать минимум половины суток».

Эксперт добавил — вопреки высокой стоимости артснарядов, их эффективность поражения будет оставаться наиболее высокой, и потому:

…Возникает вопрос о том, что покупать выгоднее — 1 снаряд за 3 000 долларов США, хотя фактическая цена его сегодня составляет уже 8 000 долларов США, или тратиться на дроны, которые постоянно ломаются в процессе.

Ранее мы писали о том, что Зеленский считает — Путин не может остановить войну против Украины из-за больших денег.