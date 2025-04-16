Как информирует «НБН» со ссылкой пояснение, опубликованное в Telegram-канале руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрея Коваленко, российское командование намерено использовать северокорейских военных для войны на передовой в Украине.

Исходя из слов Коваленко, Кремль станет манипулировать и отвечать, что солдаты КНДР якобы воюют на территории РФ по «российской конституции», поскольку верхушка страны-агрессора заранее присвоила нормами свеого законодательства украинские земли. Таким образом, поскольку военные Ким Чен Ына будут в российской форме, как и на Курщине, это позволит «оправдать» переброску наемников в Украину.

Кроме того, РФ интенсивно завозит дешевую трудовую силу из Северной Кореи — речь идет о женщинах и мужчинах, которых отправляют на производство (преимущественно молодежь 18-25 лет), за что Пхеньян получает деньги от Москвы, — «от $1000 за единицу».

При этом, самим северокорейским «гастарбайтерам» и их родственникам выплачивается гораздо меньше денег, вовсе не 1 000 долларов США.

Ранее мы писали о том, что Зеленский полагает — Путин не может остановить войну против Украины из-за больших денег.