Как информирует «НБН» со ссылкой на пояснение, озвученное представителем Госпогранслужбы (ГПСУ) Андреем Демченко в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», полноценное уничтожение вышеописанных проходов является достаточно сложной задачей, поскольку враги активно возводят данные коридоры на путях к границе, прокладывая маршруты по дорогам, и обтягивая коммуникации маскировочными сетками.

Исходя из слов Демченко, «освободители» осуществляют такие мероприятия для усложнения поражения транспортных средств украинскими дронами. Впрочем, защитникам удается ликвидировать как эту технику, так и захватчиков, задействованных в формировании коридоров.

В частности, пилоты подразделений разведывательно-ударных БПЛА ВСУ сосредоточены на обнаружении щелей в коридорах, что позволяет проникать внутрь этой скрытой логистической цепочки и эффективно «утилизировать» вражескую технику, которая пробует передвигаться под прикрытием.

Кроме того, по замаскированным проходам оккупанты перебрасывают не только легковые автотранспортные средства, но и бронированную технику и инженерные спецмашины для последующего обустройства подобных маршрутов.

Демченко резюмировал:

…Это также одна из целей, которую системно отрабатывают операторы дронов на этом направлении.

Ранее мы писали о том, что в ГПСУ отвечали, в каких приграничных регионах захватчики сосредотачивают больше сил.