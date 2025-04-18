Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в Telegram-профиле начальника Купянской городской военной администрации (ГВА) Андрея Беседина, по состоянию на пятницу, 18 апреля, 85 процентов построек в городе Купянск (Харьковщина) разрушено или повреждено захватчиками.

Исходя из слов Беседина, россияне фактически сровняли с землей многоэтажки, дома в частном секторе, уничтожили объекты критически-важной гражданской инфраструктуры, включая больницы, учреждения культуры и музеи, то есть, любые строения, расположенные в периметре Купянска.

Чиновник добавил — в городе практически нет уцелевших локаций. Например, только вчера, 17 апреля, «освободители» вывели из строя ГТС Купянска — в пятницу газоснабжение города не восстановлено, но есть все шансы обеспечить поставку «голубого топлива» сегодня.

Беседин акцентировал:

…Опять же, это [постоянные обстрелы] показывает циничность планов врага — уничтожить город, уничтожить громаду и убить каждого купянчанина.

В соответствии с данными ГВА, из Купянска не выехали 1 754 человека (всего на территории общины остается 2 800 граждан).

Ранее мы писали о том, что отечественная разведка предупредила о подготовке оккупантов к атакам на Украину накануне и после Пасхи.