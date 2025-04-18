Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Reuters, от Халиля аль-Хайя, являющегося одним из лидеров ХАМАС в Секторе Газа и главой группы переговорщиков, прозвучало заявление — группировка исламистов-эстремистов не поддержит промежуточные соглашения, и требует обменять всех израильских заложников на палестинцев для прекращения боевых действий.

Исходя из слов аль-Хайя, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и правительство Израиля используют переговоры в качестве прикрытия, стремясь продвинуть свою политическую повестку: речь идет о затягивании войны и продолжении осады, «даже ценой жизней всех своих заключенных», но исламисты не намерены способствовать реализации данной стратегии.

Финальный раунд переговоров относительно прекращения огня и освобождения заложников, закончился без достижения существенного прогресса, но лидеры ХАМАСа приняли предложение представителей-посредников из Катара и Египта.

В частности, группировка готова освободить часть заложников-израильтян в обмен на всех заключенных-палестинцев, и перейти ко второму этапу обсуждения соглашения, предусматривающего полноценное прекращение войны и вывод подразделений ЦАХАЛа из Сектора Газа.

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